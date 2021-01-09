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Под Тосно мужчина спас тонущего ребенка, но провалился сам. Храбрец под присмотром врачей

Житель Тосненского района Ленобласти не побоялся ползком добраться до тонущей девочки, но на обратном пути провалился сам. Сейчас мужчина в реанимации.

Об истории спасения ребенка 9 января сообщает 47news. Накануне днем дети катались с горки у Смоляного ручья. Ближе к трем часам дня, когда местный житель Андрей с супругой возвращался домой, они заметили девочку, которая уже по шею была в воде. «Он бросился спасать, ползком добрался к ней и помог выкарабкаться на берег. Все заняло минуту, максимум две. Но пока полз, видимо, проломил локтями лёд и сам упал в воду. В ручье довольно глубоко. Муж ростом метр 87, на поверхности оказалась только голова. Ему помог вылезти на берег какой-то мужчина», — рассказала изданию супруга спасителя Мария.

По дороге домой, а это минимум 10 минут пешком на морозе, Андрею стало нехорошо. Пока отогревались в зоомагазине, за ним приехала скорая. С тахикардией 30-летнего мужчину положили в реанимацию. Ребенок, по словам главы администрации района, в порядке. Он также призвал гуляющих не выходить на лед.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

karbofos
Круто! Молодец и тот, кто ребенка спас, и тот, кто помог спасателю.
Barbarella
Да не переведутся герои на земле Русской! Спасибо, выздоравливайте поскорее!!!
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