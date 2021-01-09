Умер последний создатель советской атомной бомбы. Он занимался хаосом во Вселенной

В возрасте 101 года скончался последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы Исаак Халатников. Он умер практически на работе.
«Исаака Марковича Халатникова не стало», — сообщили в РАН 9 января.
Исаак Халатников — советский и российский физик-теоретик, первый, а до последних дней жизни почетный, директор Института теоретической физики (ИТФ) имени Л. Д. Ландау, старейший академик РАН. Он скончался в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН.
Совместно с Ландау он создал теорию квантовых жидкостей и развил её в применении к жидкому гелию. Халатникову принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях её развития, он решал проблемы возникновения сингулярности при эволюции Вселенной и смог показать ее хаотический характер.
Халатников участвовал в разработке атомной и водородной бомб и предложил решение проблемы устойчивости при расчете бомб, что позволило существенно сократить сроки создания оружия. Он был членом Лондонского королевского общества, лауреат множества премий. Подробнее о его биографии, заслугах и работах можно почитать на сайте РАН.