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Умер последний создатель советской атомной бомбы. Он занимался хаосом во Вселенной

В возрасте 101 года скончался последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы Исаак Халатников. Он умер практически на работе.

«Исаака Марковича Халатникова не стало», — сообщили в РАН 9 января.

Исаак Халатников — советский и российский физик-теоретик, первый, а до последних дней жизни почетный, директор Института теоретической физики (ИТФ) имени Л. Д. Ландау, старейший академик РАН. Он скончался в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН.

Совместно с Ландау он создал теорию квантовых жидкостей и развил её в применении к жидкому гелию. Халатникову принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях её развития, он решал проблемы возникновения сингулярности при эволюции Вселенной и смог показать ее хаотический характер.

Халатников участвовал в разработке атомной и водородной бомб и предложил решение проблемы устойчивости при расчете бомб, что позволило существенно сократить сроки создания оружия. Он был членом Лондонского королевского общества, лауреат множества премий. Подробнее о его биографии, заслугах и работах можно почитать на сайте РАН.

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Комментарии (4)

265012941
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Заранее большое человеческое спасибо
WuhanRockCafe
Халатников и Померанчук самые талантливые из школы Дау
Игорь Титов
великий человечище, вечная память, таких уже и не осталось, почти, невосполнимая утрата
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