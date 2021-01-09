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Экс-глава Союза художников Валентин Сидоров умер после коронавирусной реанимации. Он шел на поправку

Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.
Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ

Профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер после коронавируса. Ему было 92 года.

О смерти народного художника СССР сообщили на странице МГАХИ им. Сурикова в Facebook 9 января. «Случилось непоправимое горе, сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие Небесное и Вечная память!» — написали коллеги Сидорова.

Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.
Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ
Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.
Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ

Известно, что он болел коронавирусом, но смог выйти из реанимации и шел на поправку. Дата похорон и прощания с ним еще не назначена.

Сидоров четыре года учился в Ленинградском институте живописи, после чего перевелся из него в Москву. В 1987–2009 годах возглавлял Союз художников России. Его картины висят в Третьяковской галерее и Русском музее.

Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.
Выставка художника Валентина Сидорова «Гори, гори ясно...» в Государственной Третьяковской галерее.Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ

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Комментарии (1)

alexpv
Семье мои искренние соболезнования(

P.S Но от сарказма не могу удержаться, совсем молодой, если бы не коронавирус, жить бы и жить еще до 150лет.
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