Профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер после коронавируса. Ему было 92 года.
О смерти народного художника СССР сообщили на странице МГАХИ им. Сурикова в Facebook 9 января. «Случилось непоправимое горе, сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие Небесное и Вечная память!» — написали коллеги Сидорова.
Известно, что он болел коронавирусом, но смог выйти из реанимации и шел на поправку. Дата похорон и прощания с ним еще не назначена.
Сидоров четыре года учился в Ленинградском институте живописи, после чего перевелся из него в Москву. В 1987–2009 годах возглавлял Союз художников России. Его картины висят в Третьяковской галерее и Русском музее.