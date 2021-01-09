О смерти народного художника СССР сообщили на странице МГАХИ им. Сурикова в Facebook 9 января. «Случилось непоправимое горе, сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие Небесное и Вечная память!» — написали коллеги Сидорова.

Профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер после коронавируса. Ему было 92 года.

Известно, что он болел коронавирусом, но смог выйти из реанимации и шел на поправку. Дата похорон и прощания с ним еще не назначена.

Сидоров четыре года учился в Ленинградском институте живописи, после чего перевелся из него в Москву. В 1987–2009 годах возглавлял Союз художников России. Его картины висят в Третьяковской галерее и Русском музее.