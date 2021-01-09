Фейковая свадьба, тухлое мороженое и милый дом в Майами. Как расслабляется на праздниках отечественный шоу-бизнес

Фото: крин instagram.com/arseniy_shulgin/

Свадьба Бузовой за 50 тысяч рублей

Главная российская звезда «Инстаграма» Ольга Бузова уехала на Мальдивы и внезапно вышла там замуж за блогера Давида Манукяна.



Злые языки говорят, что все это — не более, чем пиар. Организация подобного действия на Мальдивах стоит в пересчете на рубли около 50 тысяч.



По сути, это просто еще один местный аттракцион. В свое время таким же образом, например, расписались модель Виктория Лопырева с футболистом Федором Смоловым и Николай Басков с мисс Вселенной Оксаной Федоровой.



«У нас это возможно»

Первая попытка актера Павла Деревянко вырваться на Мальдивы в начале января провалилась из-за неоплаченных штрафов за превышение скорости и налога на машину на общую сумму 56 тысяч рублей. Сейчас звезда сериала «Домашний арест» уже нежится на пляже, хотя так и не расплатился по долгам перед государством.



Как объяснил сам Деревянко, ему в этом помогли «друзья-товарищи».

«Спасибо друзьям-товарищам, которые включились и на достаточно высоком уровне порешали эти вопросы. У нас это возможно», — честно объяснил актер в сториз «Инстаграма».



Не верим своим ушам. Актёр Павел Деревянко, которого не выпустили на Мальдивы из-за неоплаченных долгов, беззастенчиво рассказывает, как эту ситуацию быстренько порешали его высокопоставленные друзья. «К счастью, у нас это возможно» pic.twitter.com/UlGhAj1XSu — 𝕺𝖑𝖌𝖆 𝕸𝖆𝖗 🇷🇺 (@olgaolevka) January 7, 2021

Шпагат Павла Воли

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева все там же, на Мальдивах, поделилась с подписчиками фотографией шпагата в исполнении своего мужа Павла Воли. В дополнение Утяшева показала несколько своих новых купальников.



Образцовый муж

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, не раз попадавший в хронику происшествий «Фонтанки», сбежал в Сочи, оставив жену с новорожденной дочкой в Москве. Там он катается на горных лыжах, ходит в баню и тратит семейный бюджет в казино.



Подписчики за это обвинили молодого человека во всех грехах.

«Я была только «за», чтобы муж поехал и покатался на лыжах! Сеня постоянно работает, проводит время только с нами 24/7. Он очень хотел лететь вместе», — поспешила оправдать Арсения жена.

Мороженое со вкусом тухлого носка

Бронзовый чемпион Евровидения 2016 и 2019 годов Сергей Лазарев страдает на Бали.



Как рассказал в «Инстаграме» сам артист, отдых у него пока складывается не очень. Сначала он поселился на вилле со стеклянными стенами. Потом купил невкусное мороженое.

«Открываю, кусаю, понимаю, что прямо тухлятина... Фу, прямо блевота. Такое ощущение, что я кусок тухлого носка откусил», — рассказал Лазарев.

Новый год объединяет

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова отдыхают вместе в Дубае, несмотря на развод. Поклонники музыканта заговорили о возможном воссоединении пары.



Там же друг семьи Джиган.



Примадонна шокирует

Алла Пугачева и Максим Галкин остались в Москве, где отметили Рождество в обществе Александра Буйнова и Валдиса Пельша. Но главное, что поразило фанатов примадонны, — голые плечи.



Дом, милый дом в Майами

Филипп Киркоров улетел с детьми в Майами, где у народного артиста РФ куплен особняк. Для подписчиков он провел подробную экскурсию по дому: два этажа, бассейн, сад, личный кинотеатр и автопарк.



«Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом!» — подчеркнул Киркоров.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

