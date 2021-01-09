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Власти Индонезии официально подтвердили крушение Boeing SJ182. Россиян на борту не было

Министр транспорта Индонезии подтвердил информацию о крушении самолета компании Sriwijaya Air недалеко от Джакарты 9 января. Полиция обнаружила место падения.

Как пишут СМИ Индонезии, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от острова Мале. На борту, по уточненным данным, было 59 пассажиров, 6 из которых члены экипажа, еще шесть — дети. По данным сервиса Flighradar, самолет начал терять высоту на высоте около трех километров. Последний сигнал от него поступил через шесть минут после взлета. Судно в эксплуатации 26 лет.

Российское посольство сообщило, что россиян на борту не было. Поисковая операция продолжается.

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Комментарии (1)

Goreev
>Российское посольство сообщило, что россиян на борту не было.
Фух, отлегло.
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