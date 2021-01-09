Министр транспорта Индонезии подтвердил информацию о крушении самолета компании Sriwijaya Air недалеко от Джакарты 9 января. Полиция обнаружила место падения.
Как пишут СМИ Индонезии, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от острова Мале. На борту, по уточненным данным, было 59 пассажиров, 6 из которых члены экипажа, еще шесть — дети. По данным сервиса Flighradar, самолет начал терять высоту на высоте около трех километров. Последний сигнал от него поступил через шесть минут после взлета. Судно в эксплуатации 26 лет.
This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021
Route: Jakarta to Pontianak
Callsign: SJY182
Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC
Take off: 07:36 UTC
Highest altitude: 10,900 feet
Last altitude: 250 feet
Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ
Российское посольство сообщило, что россиян на борту не было. Поисковая операция продолжается.