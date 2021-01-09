После пожара под Петербургом из квартиры спаслась женщина в свадебном наряде. Ею недовольны соседи

Квартирный пожар тушили в деревне Кальтино под Петербургом накануне вечером. Соседи считают виновницей даму в свадебном платье.



Видео, снятое возле парадной жилого дома на Колтушском шоссе, опубликовано в соцсетях 9 января. Как пишет 47news, пожар вспыхнул накануне вечером. Горело пять квадратных метров квартиры на четвертом этаже, потушили огонь за полчаса.



Местные жители сняли на смартфон обращение к женщине, которую спасли из горящей квартиры. На голове у нее что-то похожее на полотенце, сама она в белом платье.