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После пожара под Петербургом из квартиры спаслась женщина в свадебном наряде. Ею недовольны соседи

Квартирный пожар тушили в деревне Кальтино под Петербургом накануне вечером. Соседи считают виновницей даму в свадебном платье.

Видео, снятое возле парадной жилого дома на Колтушском шоссе, опубликовано в соцсетях 9 января. Как пишет 47news, пожар вспыхнул накануне вечером. Горело пять квадратных метров квартиры на четвертом этаже, потушили огонь за полчаса.

Местные жители сняли на смартфон обращение к женщине, которую спасли из горящей квартиры. На голове у нее что-то похожее на полотенце, сама она в белом платье.

Пользователи утверждают, что у нее трое детей, которых не было в квартире в момент пожара. Якобы дама периодически дерется с соседями, ее также назвали «сатанисткой».

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Комментарии (8)

aon24
"Если бы мои соседи были ангелами, меня раздражал бы шорох крыльев" (с) моего соседа
вадики
может она бедная несчастная обманутая женсчина выдайте ей мужа
hal9000
а соседи всегда недовольны...где вы видели довольных соседей?..у нас вон сосед..ездил на чермете..потом увидел я машину купил..пошел тоже купил..потом я продал купил получше..смотрю они с женой рассматривали рассматривали мою машину...потом пошли и купили дороже чем у меня..думают я им завидовать буду..
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