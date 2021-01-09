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Под Петербургом двое подростков ушли из жизни. В их смерти следствие увидело доведение до самоубийства

Следователи разбираются в обстоятельствах преждевременной гибели двух юных жителей Выборгского района Ленинградской области. Девушку нашли мёртвой в собственной ванне, юношу госпитализировали с травмами головы, но спасти его не удалось.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в начале девятого вечера экстренные службы вызвал житель посёлка Первомайское, который услышал плачущую соседку и узнал о гибели её 15-летней дочери. Женщина нашла своего ребенка, вернувшись из Петербурга. Девушка без одежды и видимых травм лежала в запертой изнутри ванной комнате. Медики констатировали смерть.

Погибшая жила с матерью, училась на первом курсе лицея, отличной успеваемостью похвастаться не могла. В одной из её социальных сетей днём ранее оставлено депрессивное сообщение. Точную причину её смерти установят судмедэксперты.

Почти в то же время полицейские и медики выехали в Выборг, где второкурсника одного из областных колледжей обнаружила мачеха. Юноша без сознания лежал в кровати, в больницу его доставили в тяжёлом состоянии. В ночь на 9 января он скончался.

Студент, которому через несколько должно было исполниться 17 лет, жил в полной семье, не отличался откровенностью, но проблем с родными и учёбой не имел. В его комнате обнаружили три гильзы и травматический пистолет «Хорхе» со стёртым серийным номером. Откуда взялось оружие, родители уточнить не смогли.

В Следственном комитете после гибели подростков возбуждены уголовные дела по статье о доведении до самоубийства.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

killbeachtrash
Надо не соцсетях "сидеть" и со "смартфон-мозгами " общаться, а быть загруженным реальными делами. С этим троллингом, лайками, подписками и т.д. как обезумели. Я в 16 лет уже радистом в экспедиции был.
hal9000
Депресняк для этого возраста в принципе норма..эт у всех так..вот только если добавить в эти эмоции психотропы галлюциногены или тупо водку в большом количестве,то чувство фатализма..бренности бытия и как таковой бессмысленности жизни усилится в разы
265012131
"Преждевременная гибель"? А гибель может быть своевременной?
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