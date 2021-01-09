В Петербурге суточное количество заболевших стремится к трём тысячам. Российская статистика также идёт вниз

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Петербурге удерживается на уровне трёх тысяч, но 9 января в статистику попало меньше, чем накануне, — 3 006 против 3 017. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За минувший день новые случаи выявили во всех регионах России, кроме Чукотки. Всего зарегистрировано 23 309 заболевших (днём ранее их было 23 652). При этом выздоровевших за этот же период больше — 23 680. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 754 809 человек, заразившихся — до 3 379 103.
Лидером по суточному приросту остаётся Москва. Там 4 900 новых случаев болезни, на которые приходится 7 302 выздоровевших. В Петербурге, в отличие от российской и московской статистики, больше заболевших: на 3 006 новых случаев приходится 1 641 выписавшийся.
Как сообщает городской оперштаб, на COVID-19 за последние сутки проверили 20 297 горожан, под медицинским наблюдением находятся 906 человек (накануне их было 765). За весь период пандемии в Северной столице выявлено 273 025 заболевших, выздоровели 163 732 человека.