В Петербурге продолжает «скакать» количество смертей от ковида

За сутки в Петербурге зафиксировали 69 новых смертельных случаев заболевания коронавирусом. По стране 470 смертей.

Общее число смертей от коронавируса в России к 9 января превысило 61 тысячу человек. Выздоровели 2,7 млн, больше полумиллиона остаются активными.

В Петербурге 8328 жертв пандемии, из них 69 прибавилось в статистике за последние сутки. Выздоровели 163 тысячи, больше ста тысяч остаются активными.

Данные из федерального штаба не совпадают с теми, что приводит в своей статистике Смольный. Например, по информации от городского правительства, сейчас под наблюдением около 72 тысяч больных.