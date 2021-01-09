Аферисты напомнили пенсионеру из Колпино об умершей супруге и стали миллионерами

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, на уловки телефонных мошенников попался 85-летний житель Тверской улицы в Колпино. Первый раз якобы сотрудники Пенсионного фонда позвонили ему ещё 4 января, позже к «чиновникам» подключились «банкиры». В течение четырёх дней они по очереди убеждали пенсионера в том, что он может вернуть часть денег, потраченных на погребение жены в 2018 году.

Ранним утром в пятницу мужчина продиктовал номера, коды и пароли двух банковских карт. Реакция последовала почти незамедлительно, но вместо плюса в балансе он потерял более 1,2 миллиона рублей. После его обращения в полицию возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» напоминают правила безопасного общения с теми, кто представляется работниками кредитно-финансовых организаций. Рекомендуется занести номер банка (900 и 8 800 555–55–50) в адресную книгу своего телефона. Таким образом, если позвонят мошенники, то на экране высветятся неизвестные вам цифры. Если сомневаетесь в личности звонящего, заканчивайте диалог не раздумывая и сообщите в банк о случившемся. Никому и никогда не переводите деньги, сотрудники Сбербанка и других банков не будут просить вас об этом и уж тем более не запросят секретные данные карты: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн».