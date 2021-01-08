«Я таких не видел нигде и никогда». Туристы публикуют в соцсетях фото и видео огромных очередей в аэропорту Сочи

Массовый отлёт туристов из Сочи спровоцировал появление огромных очередей на вход в одноимённый аэропорт. Фотографии и видеозаписи с места событий отдохнувшие на курорте Краснодарского края публикуют в социальных сетях 8 января.

«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран», — пишет один из очевидцев в Instagram. По его словам, несмотря на столпотворение, большинство посетителей сочинского аэропорта пренебрегают масками и печатками, а также не соблюдают социальную дистанцию.