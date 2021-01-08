«Я таких не видел нигде и никогда». Туристы публикуют в соцсетях фото и видео огромных очередей в аэропорту Сочи

Массовый отлёт туристов из Сочи спровоцировал появление огромных очередей на вход в одноимённый аэропорт. Фотографии и видеозаписи с места событий отдохнувшие на курорте Краснодарского края публикуют в социальных сетях 8 января.
«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран», — пишет один из очевидцев в Instagram. По его словам, несмотря на столпотворение, большинство посетителей сочинского аэропорта пренебрегают масками и печатками, а также не соблюдают социальную дистанцию.
Судя по сделанным им фотографиями, последнее коронавирусное правило невыполнимо в принципе — залы забиты под завязку. «В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места», — сообщает ещё один заложник сложившейся ситуации в Instagram.
Судя по онлайн-табло на сайте сочинского аэропорта, по состоянию на девять вечера восьмого января большое количество вылетов задерживаются на период от одного до нескольких часов. Среди них, например, рейсы в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Магнитогорск и другие.
Аналогичная ситуация, судя по соцсетям, накануне наблюдалась в аэропорту Мурманска. В местных пабликах во «ВКонтакте» пишут, что к стойкам регистрации на вылет также растянулись длинные очереди.