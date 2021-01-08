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«Я таких не видел нигде и никогда». Туристы публикуют в соцсетях фото и видео огромных очередей в аэропорту Сочи

Массовый отлёт туристов из Сочи спровоцировал появление огромных очередей на вход в одноимённый аэропорт. Фотографии и видеозаписи с места событий отдохнувшие на курорте Краснодарского края публикуют в социальных сетях 8 января.

«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран», — пишет один из очевидцев в Instagram. По его словам, несмотря на столпотворение, большинство посетителей сочинского аэропорта пренебрегают масками и печатками, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Судя по сделанным им фотографиями, последнее коронавирусное правило невыполнимо в принципе — залы забиты под завязку. «В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места», — сообщает ещё один заложник сложившейся ситуации в Instagram.

Судя по онлайн-табло на сайте сочинского аэропорта, по состоянию на девять вечера восьмого января большое количество вылетов задерживаются на период от одного до нескольких часов. Среди них, например, рейсы в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Магнитогорск и другие.

Аналогичная ситуация, судя по соцсетям, накануне наблюдалась в аэропорту Мурманска. В местных пабликах во «ВКонтакте» пишут, что к стойкам регистрации на вылет также растянулись длинные очереди.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Эрик Дрейван
Светлана Медведева летала на праздники в Лондон и ни начто не жаловалась.
nuga
сколько у нас богатых и судя по затылкам-молодых.В Сочи все дорого,как и перелет.
Thunder
А я другого не понимаю: зачем на новогодние переться именно в Сочи - где специально цены поднимут и будут огромные очереди на подъемники? Тем более что на подъемниках из-за ковида сделали рассадку через одного.
Я вот до 3 января погулял на коттедже в Карелии - и хватит бухать, вернулся в Питер
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