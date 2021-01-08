Трамп не пойдет смотреть, как Байден становится президентом

45-й президент США Дональд Трамп не пойдет на инаугурацию соперника, которому проиграл выборы. Об этом он написал в Twitter 8 января.



Дональд Трамп ответил сразу всем интересующимся: «Я не собираюсь на инаугурацию 20 января». Он не первый, кто игнорирует церемонию. Так делали Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс — в 1829-м, и Эндрю Джонсон — в 1869-м.



Ранее Трамп записал видео, в котором осудил беспорядки у Капитолия 6 января, когда была утверждена победа Джо Байдена. Сторонники действующего президента прорвались внутрь правительственного здания. Погибли пять человек.

