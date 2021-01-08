FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -12
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Трамп не пойдет смотреть, как Байден становится президентом

45-й президент США Дональд Трамп не пойдет на инаугурацию соперника, которому проиграл выборы. Об этом он написал в Twitter 8 января.

Дональд Трамп ответил сразу всем интересующимся: «Я не собираюсь на инаугурацию 20 января». Он не первый, кто игнорирует церемонию. Так делали Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс — в 1829-м, и Эндрю Джонсон — в 1869-м.

Ранее Трамп записал видео, в котором осудил беспорядки у Капитолия 6 января, когда была утверждена победа Джо Байдена. Сторонники действующего президента прорвались внутрь правительственного здания. Погибли пять человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

264996421
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо........
Riptide
Ну как большой ребёнок прям. Из инфантилизма прямиком в деменцию ...
RemyMartin
Истеричка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний