В поликлиниках Петербурга остаются 12,5 тысяч доз невостребованной вакцины. 269 человек укололись дважды

За сутки в Петербурге прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 780 человек. Всего с осени привиты 10 127 человек.



Как сообщает координационный совет при Смольном 8 января, 269 человек по состоянию на 8 января закончили цикл вакцинации, то есть сделали укол дважды. 780 привиты за последние сутки. С начала массового производства до Петербурга довезли 22 692 комплекта вакцины. Из них 12 565 остаются в поликлиниках. «7 января не достигнуты пиковые значения по количеству прививок, так как в этот день в дежурном режиме работала только треть пунктов вакцинации, поток вакцинируемых в связи с праздником также был невелик», — объясняют простой в Смольном.

