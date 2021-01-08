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В поликлиниках Петербурга остаются 12,5 тысяч доз невостребованной вакцины. 269 человек укололись дважды

За сутки в Петербурге прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 780 человек. Всего с осени привиты 10 127 человек.

Как сообщает координационный совет при Смольном 8 января, 269 человек по состоянию на 8 января закончили цикл вакцинации, то есть сделали укол дважды. 780 привиты за последние сутки. С начала массового производства до Петербурга довезли 22 692 комплекта вакцины. Из них 12 565 остаются в поликлиниках. «7 января не достигнуты пиковые значения по количеству прививок, так как в этот день в дежурном режиме работала только треть пунктов вакцинации, поток вакцинируемых в связи с праздником также был невелик», — объясняют простой в Смольном.

Вакцину получил старейший работающий в городе врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович. Ему 81 год.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Piter Russo
Не наладили работу по записи на вакцинацию - вот и результат.
264958451
Записался легко на Горздраве на 13 число(правда, не сегодня, а 4 января). В одну из поликлиник своего района. Мне кажется, не стоит жаловаться на свою ближайшую поликлинику, а сделать в той, в которой есть запись. Вот и всё. Было бы желание...
nuga
Платите деньги за вакцинацию и бабки и бомжи набегут,а если прибавите до 50 тыр ,то и полгорода вакцинируются. РФПИ с вакцины заработает миллионы,почему люди должны бесплатно подставляться под неопробованную вакцину? Раскошеливайтесь-на деньги РФПИ. Добровольцам платили по 100 тыр.
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