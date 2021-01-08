Мила Йовович снова сразится с монстрами

В 14 января в кинотеатрах начнут показывать «Охотника на монстров» — новый боевик с Милой Йовович в главной роли. Она играет ооновскую военную чиновницу, которой выпадает трудная задача — остановить атаку инопланетных злодеев на Землю. 16+
Йовович, инопланетные злодеи — что-то напоминает, правда? Наверное, потому что режиссером и сценаристом фильма выступил Пол У. С. Андерсон, автор «Обители зла» и «Мушкетеров», самых успешных лент с Йовович в главной роли женщины-универсального солдата. В основе сюжета — популярная одноименная игра, которую Андерсон и Йовович собирались переносить на экран еще десять лет назад — до расцвета «Обители».
Иван Чувиляев