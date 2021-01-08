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Чудо-женщина возвращается в кинотеатры

14 января в прокат выходит «Чудо-женщина-1984» — перенесенный из-за пандемии и от этого еще более ожидаемый релиз студии DC. В итоге на экраны он выходит по схеме, знакомой со времен «Ирландца» Мартина Скорсезе: в декабре «Чудо-женщина» вышла на стриминговой платформе Amazon Prime (в России официально недоступной), теперь ограниченным числом копий на большом экране. 12+

Фото: постер фильма

Тем, кто со вселенной супергероев DC знаком, объяснять сюжет не надо, для остальных поясним: это вторая часть похождений амазонки Дианы Принс в мире простых смертных. В первой части действие разворачивалось на полях Первой мировой, здесь, как и следует из названия, героиня оказывается уже в восьмидесятых.

Режиссером выступила та же Пэтти Дженкинс, что сняла первую часть. Исполнительница главной роли, конечно, тоже не изменилась — в этом качестве выступает израильтянка Галь Гадот.

С одной стороны, «Чудо-женщина» уже попала в очевидный капкан, уготованный всем перенесенным релизам: ее так долго ждали, что в итоге фильм многих разочаровал, и прием англоязычной прессы после онлайн-премьеры был более чем прохладным. С другой — зрители год толком не сталкивались в кино с большим и эффектным зрелищем (не считая «Довода» Кристофера Нолана), по этому аттракциону страшно соскучились. Так что «Чудо-женщина» — со всеми интонационными и драматургическими особенностями — это то самое долгожданное возвращение проката.

Иван Чувиляев

Фото: постер фильма

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Комментарии (1)

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Цитата: "В итоге на экраны он выходит по схеме, знакомой со времен «Ирландца» Мартина Скорсезе: в декабре «Чудо-женщина» вышла на стриминговой платформе Amazon Prime (в России официально недоступной), теперь ограниченным числом копий на большом экране."

Во-первых вышел он на совершенно другой стриминговой платформе НВО-Мах. Во-вторых схема одновременного выпуска на малых и больших экранах абсолютно новая, которую применили впервые именно из-за пандемии и продолжат применять далее.

Со схемой выпуска Ирландца вообще ничего общего, там был лишь очень ограниченный, короткий прокат, только для того что бы попасть в номинации на Оскаре, а сразу после его выпустили на Нетфликсе без возможности посмотреть в кинотеатре. В других странах тоже проката не было.
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