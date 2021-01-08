Чудо-женщина возвращается в кинотеатры

14 января в прокат выходит «Чудо-женщина-1984» — перенесенный из-за пандемии и от этого еще более ожидаемый релиз студии DC. В итоге на экраны он выходит по схеме, знакомой со времен «Ирландца» Мартина Скорсезе: в декабре «Чудо-женщина» вышла на стриминговой платформе Amazon Prime (в России официально недоступной), теперь ограниченным числом копий на большом экране. 12+
Тем, кто со вселенной супергероев DC знаком, объяснять сюжет не надо, для остальных поясним: это вторая часть похождений амазонки Дианы Принс в мире простых смертных. В первой части действие разворачивалось на полях Первой мировой, здесь, как и следует из названия, героиня оказывается уже в восьмидесятых.
Режиссером выступила та же Пэтти Дженкинс, что сняла первую часть. Исполнительница главной роли, конечно, тоже не изменилась — в этом качестве выступает израильтянка Галь Гадот.
С одной стороны, «Чудо-женщина» уже попала в очевидный капкан, уготованный всем перенесенным релизам: ее так долго ждали, что в итоге фильм многих разочаровал, и прием англоязычной прессы после онлайн-премьеры был более чем прохладным. С другой — зрители год толком не сталкивались в кино с большим и эффектным зрелищем (не считая «Довода» Кристофера Нолана), по этому аттракциону страшно соскучились. Так что «Чудо-женщина» — со всеми интонационными и драматургическими особенностями — это то самое долгожданное возвращение проката.
Иван Чувиляев