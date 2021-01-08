Brent взлетел до максимумов февраля 2020-го

Нефть Brent перевалила за психологически важную отметку в 55 долларов за баррель. Рубль укрепился.

Баррель Brent в ходе торгов на бирже ICE 8 января прибавил почти 1,5% и торгуется за 55,15 доллара. Последний раз до этого показателя стоимость нефти поднималась в конце февраля прошлого года.

Рубль сегодня укрепился к евро. Биржевой курс единой европейской валюты опустился почти на 25 копеек, до 90,87 рубля.

Brent прибавил в цене на фоне состоявшихся накануне переговоров стран ОПЕК+. Страны-участницы разрешили России нарастить добычу в марте и феврале, а Саудовская Аравия, наоборот, взяла на себя обязательства сократить свои показатели.