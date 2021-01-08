На Украине начали расследование о тайной вакцинации чиновников вакциной от коронавируса

Украинские чиновники якобы тайно заплатили по три тысячи евро и привились вакциной от коронавируса производства BioNTech и Pfitzer. После сообщений в СМИ было начато расследование.



Как пишут украинские СМИ 8 января, дозы защиты от ковида якобы получили порядка десяти человек — депутаты, крупные бизнесмены и топ-чиновники. Журналисты называли и сумму — до трех тысяч евро за укол. Президент и премьер-министр страны велели правоохранительным органам проверить информацию. Государственное бюро расследований уже взялось за дело.

