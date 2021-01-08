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На Украине начали расследование о тайной вакцинации чиновников вакциной от коронавируса

Украинские чиновники якобы тайно заплатили по три тысячи евро и привились вакциной от коронавируса производства BioNTech и Pfitzer. После сообщений в СМИ было начато расследование.

Как пишут украинские СМИ 8 января, дозы защиты от ковида якобы получили порядка десяти человек — депутаты, крупные бизнесмены и топ-чиновники. Журналисты называли и сумму — до трех тысяч евро за укол. Президент и премьер-министр страны велели правоохранительным органам проверить информацию. Государственное бюро расследований уже взялось за дело.

Официально на Украину вакцину не завозили, страна находится в процессе договоренности с поставщиками, некоторые технические документы уже подписаны.

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Комментарии (7)

Yubilar
Жмеринский офис комментаторов весь тут?
lenaF
Привились за свои деньги, как следствие - места в госклиниках не займут, на бесплатную вакцину (поступающую в огранич. количестве) претендовать не будут, поработают подопытными кроликами (т. е. на своем опыте покажут населению, что вакцина реально работает) и будут здоровенькие трудиться на благо народа. Чем плохо-то?
вадики
Ну и шо тута раследовати?У воних е грошi и вони прывилися а у менi немае и я переболев?Ну и шо?
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