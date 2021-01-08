Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга с участием каршерингового «Рено». Об этом 8 января «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, около десяти утра водитель арендованного автомобиля превысил скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину на улице Шаврова. В результате столкновения каршеринговый «Рено» перевернулся на крышу.
Автомобилиста госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В медицинском учреждении его также ждёт проверка на состояние алкогольного опьянения. «По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.
Последствия аварии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» минувшим утром опубликовали очевидцы. По их словам, на месте происшествия работали спасатели, которые оттащили перевернутую машину на обочину, чтобы освободить проезжую часть для движения.