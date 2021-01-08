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Голубые кристаллы привели полицию к залежам разнообразных наркотиков. Попался житель Волхова

Крупную партию наркотических веществ нашли у жителя Ленинградской области во время обыска на съемной квартире. Экспертам привезли 35 кг.

Об аресте подозреваемого 8 января сообщает «МВД-Медиа». Уроженца Волхова задержали на ж/д станции Черная Речка, при нем обнаружили сверток. Так он прятал два килограмма синих кристаллов. Позже дома у молодого человека прошел обыск, всего изъяли 35 кг различных веществ, в основном психотропных. Он уже арестован, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт. Раньше подозреваемого наказывали административно за употребление наркотиков.

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Комментарии (2)

perekuz
А я-то поначалу, прочитав заголовок, решил что человек нёс сапфиры.
Piter Russo
Синий мед? Хазенберг где-то рядом? :-))
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