В Петербурге от фермера из Курской области в рождественскую ночь уехал «Ленд Крузер» за 4 млн рублей. Угонщика «поймала» камера

«Ленд Крузер» уехал от хозяина в неизвестном направлении от гостиницы в Московском районе Петербурга. Угонщика не смутили камеры, под которыми стояла машина почти за 4 млн рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 8 января, с заявлением об угоне в рождественскую ночь обратился 32-летний предприниматель, который приехал в город на новогодние каникулы. По его словам, в ночь с 6 на 7 января он припарковал свой «Ленд Крузер» у гостиницы «Россия» на площади Чернышевского, но, придя за ним утром, его не обнаружил. Причинённый ущерб он оценил в 3,8 млн рублей.