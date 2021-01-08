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В Петербурге от фермера из Курской области в рождественскую ночь уехал «Ленд Крузер» за 4 млн рублей. Угонщика «поймала» камера

«Ленд Крузер» уехал от хозяина в неизвестном направлении от гостиницы в Московском районе Петербурга. Угонщика не смутили камеры, под которыми стояла машина почти за 4 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, с заявлением об угоне в рождественскую ночь обратился 32-летний предприниматель, который приехал в город на новогодние каникулы. По его словам, в ночь с 6 на 7 января он припарковал свой «Ленд Крузер» у гостиницы «Россия» на площади Чернышевского, но, придя за ним утром, его не обнаружил. Причинённый ущерб он оценил в 3,8 млн рублей.

Установленная рядом с местом предполагаемого угона камера видеонаблюдения зафиксировала, как к оставленному бизнесменом автомобилю подходит неизвестный мужчина, садится в него и уезжает. Позже машина была замечена на КАД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший представился полиции как заместитель директора фермерского хозяйства в Курской области.

© Фонтанка.Ру

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