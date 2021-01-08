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Мишустин рассказал, что Россия обходится без заграничных СИЗ, и поблагодарил Ростех

Россия смогла быстро нарастить количество сшитых масок и защитных костюмов и теперь практически не нуждается в их поставке из-за рубежа. Премьер-министр похвалил Ростех.

Глава кабмина Михаил Мишустин и глава Ростеха Сергей Чемезов встречались 8 января. Первый похвалил второго за работу корпорации во время пандемии, а именно за пошивку средств индивидуальной защиты. «Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — цитирует Мишустина ТАСС. Он назвал этот проект «очень серьезным».

Как ранее выяснила «Фонтанка», судя по всему, серьезный проект Ростеха Петербурга не коснулся. СИЗы для города шили из спанбонда в цехах, например, у Ладожского вокзала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

kоt-obormot
И поблагодарил РосТех за РосПил.
Урус-Баши
Когда можно будет купить ноутбук или просто телефон с российским процессором? Или хотя бы купить штаны (треники, брюки), сшитые не из заграничной ткани?
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