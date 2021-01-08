Петербуржец одарил вернувших ему вещи мужчин не той купюрой. «Доброжелатели» зашли в его квартиру и вознаградили себя сами

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, накануне вечером в квартире 36-летнего крановщика, расположенной в одном из домов по Аллее Поликарпова, раздался звонок. Открыв дверь, он встретил на пороге троих мужчин в медицинских масках. Последние заявили, что нашли его паспорт и рюкзак, которые он потерял на днях, о чём сообщал в местный отдел полиции. За их возвращение они потребовали денежное вознаграждение.

Петербуржец стал жертвой неизвестных «доброжелателей». Трое в масках пришли к нему домой с надеждой на вознаграждение, но добывать его пришлось самостоятельно.

Однако, получив пять тысяч рублей, гости остались недовольны предложенной им суммой, прошли в квартиру и стали осматривать комнаты. Взяв два ноутбука и три мобильных телефона, незнакомцы попыталась уйти, прихватив с собой принадлежащую хозяину тёплую куртку «Найк».

Владелец вещей попросил их вернуть, на что ему было предложено проследовать в автомобиль, где его просьба якобы была бы исполнена. Но когда он оделся и вышел из дома, машины у парадной не оказалось.

Петербуржец обратился в полицию. В своём заявлении он оценил ущерб в 80 тысяч рублей, а также описал некоторые приметы обидчиков. По его словам, это были мужчины, которые имели славянскую внешность, средний и высокий рост и были одеты в тёмную одежду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

