Трамп задумался о помиловании самого себя, пока он еще президент

Проигравший выборы президент США Дональд Трамп интересовался юридическими и политическими последствиями помилования самого себя, своей семьи и адвоката. Он опасается преследований со стороны противников.
О том, что такой вопрос был задан, 8 января пишут американские газеты. Трамп считает, что после его ухода с поста президента его могут преследовать, в том числе через заявление в правоохранительные органы. Интерес американского лидера может быть не связан с протестами и штурмом Капитолия, когда именно Трамп спросил о самопомиловании — неизвестно.
Отмечается, что ранее в истории США ни один президент сам себя не освобождал от ответственности, и поэтому юридическая оценка самой возможности подобного действия не давалась. Специалисты считают, что это может создать опасный прецедент, «который даст президентам чувствовать себя выше закона и оградить себя от ответственности за любые преступления, совершенные на посту».
Трамп остается в должности до 20 января, хотя некоторые требуют его скорейшей отставки после гибели пятерых при штурме Капитолия.