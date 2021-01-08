Трамп задумался о помиловании самого себя, пока он еще президент

Проигравший выборы президент США Дональд Трамп интересовался юридическими и политическими последствиями помилования самого себя, своей семьи и адвоката. Он опасается преследований со стороны противников.



О том, что такой вопрос был задан, 8 января пишут американские газеты. Трамп считает, что после его ухода с поста президента его могут преследовать, в том числе через заявление в правоохранительные органы. Интерес американского лидера может быть не связан с протестами и штурмом Капитолия, когда именно Трамп спросил о самопомиловании — неизвестно.

