FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -12
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Трамп задумался о помиловании самого себя, пока он еще президент

Проигравший выборы президент США Дональд Трамп интересовался юридическими и политическими последствиями помилования самого себя, своей семьи и адвоката. Он опасается преследований со стороны противников.

О том, что такой вопрос был задан, 8 января пишут американские газеты. Трамп считает, что после его ухода с поста президента его могут преследовать, в том числе через заявление в правоохранительные органы. Интерес американского лидера может быть не связан с протестами и штурмом Капитолия, когда именно Трамп спросил о самопомиловании — неизвестно.

Отмечается, что ранее в истории США ни один президент сам себя не освобождал от ответственности, и поэтому юридическая оценка самой возможности подобного действия не давалась. Специалисты считают, что это может создать опасный прецедент, «который даст президентам чувствовать себя выше закона и оградить себя от ответственности за любые преступления, совершенные на посту».

Трамп остается в должности до 20 января, хотя некоторые требуют его скорейшей отставки после гибели пятерых при штурме Капитолия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

azul
Дикие люди! как это "это может создать опасный прецедент, «который даст президентам чувствовать себя выше закона и оградить себя от ответственности за любые преступления, совершенные на посту»
А зачем еще в президенты идут, разве не за этим?!
156391532
Поздно спохватился лошара, не успеет закон протащить за 10 дней. Толи дело пыня, заранее себя любимого над законом поставил.
kоt-obormot
Лох какой то. Не то что наша глыбА!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний