Петербуржцам покажут малоизвестный Сестрорецк

«Будет новое, изменим маршрут», — обещает историк Андрей Кулик. 9 января встречаемся у вокзала станции Сестрорецк и изучаем город «как место исторических событий и заповедник архитектурных форм». 12+
Экскурсия называется «Сестрорецк: от города к курорту», но сначала был все-таки курорт. В 1898 году кабинет министров выделил 54 десятины и разрешил строить возле поселения Сестрорецкий курорт, а статус города Сестрорецк получил лишь четверть века с небольшим спустя. До революции курорт нахваливали не только за залив, сосновый лес и защищенность от холодных ветров, но и, например, за песчаный водопроницаемый слой, который позволял и после проливных дождей гулять без галош. Приморская Петербургско-Сестрорецкая дорога, построенная в конце XIX века, не окупилась бы, но вдоль нее стали сдавать в аренду участки под дачи. Аренда предполагалась на 99 лет, но дачу надо было построить за три года. Андрей Кулик расскажет, почему Сестрорецк можно назвать местом архитектурных экспериментов, о многих из которых, увы, можно только рассказать — они погибли или уничтожены. Но и советская эпоха отметилась «интересными объектами» — посмотрим и на них. Словом, побродим по Сестрорецку, который есть место не только дачное, но и историческое. Да и сама экскурсия начнется с исторической достопримечательности: вокзал станции, деревянный, — единственный уцелевший из вокзалов той железной дороги.
Устроитель экскурсии — Музей Оранэлы; платы как таковой нет, но приветствуются пожертвования. Записываться можно по ссылке. Начало в 13.40 9 января. Не забудьте маски.
Александра Шеромова