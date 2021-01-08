Карельским школьникам продлили каникулы и добавили удаленки

На неделю ученикам начальной школы в Карелии продлили каникулы. Всех остальных желают видеть заочно.

О возвращении с каникул 8 января рассказал глава региона Артур Парфенчиков. Первые три класса начнут учиться с 18 января и сразу очно. Остальные вернутся к школьным занятиям с 11-го числа, но пока дистанционно. Вместе с самыми юными учениками за парты в школах вернутся 9-классники и выпускники. Все остальные начнут учиться очно с 1 февраля.

Студенты колледжей и техникумов также на заочном обучении до конца января, но им разрешено ходить на практические занятия — не более чем по 15 человек. Для детсадовцев все без изменений — если ребенок не пришел, то и платить за него не надо.