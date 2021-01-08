На космодром Восточный пустят трамвай. Скорости обещают не космические, но внушительные

Для передвижения по территории космодрома Восточный и к ближайшим населенным пунктам решено проложить трамвайные пути. Ему пророчат скорость до 100 км/ч.



Подробности 8 января приводит ТАСС. Строить трамвай будет Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в структуру Роскосмоса. По словам генерального директора предприятия Романа Новикова, скоростной трамвай на Восточный планируют запустить после поручения Дмитрия Рогозина.



Предполагается, что типов трамваев будет два — пятисекционный, для перевозки пассажиров по самому космодрому, и трехсекционный — для доставки на работу и обратно сотрудников, которые живут в ближайших селах. «Сейчас дорабатываем техзадание», — добавил Новиков и отметил, что по задумке трамвай сможет развивать скорость до 100 км/ч.

