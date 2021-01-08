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На космодром Восточный пустят трамвай. Скорости обещают не космические, но внушительные

Для передвижения по территории космодрома Восточный и к ближайшим населенным пунктам решено проложить трамвайные пути. Ему пророчат скорость до 100 км/ч.

Подробности 8 января приводит ТАСС. Строить трамвай будет Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в структуру Роскосмоса. По словам генерального директора предприятия Романа Новикова, скоростной трамвай на Восточный планируют запустить после поручения Дмитрия Рогозина.

Предполагается, что типов трамваев будет два — пятисекционный, для перевозки пассажиров по самому космодрому, и трехсекционный — для доставки на работу и обратно сотрудников, которые живут в ближайших селах. «Сейчас дорабатываем техзадание», — добавил Новиков и отметил, что по задумке трамвай сможет развивать скорость до 100 км/ч.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Ага, пустят, если прежде рельсы не украдут.
Чёрт Опасный
В самом деле... легковой автомобиль в космосе - вчерашний день, гоу трамвай в космос запускать!
Агроном аэродрома
Плашек на три восьмых нет, а трамвай собираются пустить(с)
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