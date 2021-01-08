В Петербурге 55 новых коронавирусных смертей. Это самый низкий показатель за месяц

За сутки в Петербурге зафиксировали 55 новых смертельных случаев заражения коронавирусом. По стране — 454.



Данные за 8 января приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Так, на 454 погибших приходится больше 20 тысяч поправившихся. Всего в стране 60 911 летальный исход.



В Петербурге на 55 смертей приходится 1756 выздоровлений. Таких низких показателей не было давно. В начале декабря минимальное количество смертей было зафиксировано на отметке в 64 пациента.

