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В Петербурге 55 новых коронавирусных смертей. Это самый низкий показатель за месяц

За сутки в Петербурге зафиксировали 55 новых смертельных случаев заражения коронавирусом. По стране — 454.

Данные за 8 января приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Так, на 454 погибших приходится больше 20 тысяч поправившихся. Всего в стране 60 911 летальный исход.

В Петербурге на 55 смертей приходится 1756 выздоровлений. Таких низких показателей не было давно. В начале декабря минимальное количество смертей было зафиксировано на отметке в 64 пациента.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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