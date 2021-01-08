Во что вы там уставились?! Четыре главные игры на телефонах, которые пожирают время ваших детей без остатка

Чтобы бороться с врагом, надо знать его в лицо. А чтобы без ущерба для семейного благополучия вытащить ребенка из телефона, хотя бы надо понять, что там у него вообще происходит. Свободного времени для этого у родителей должно сейчас хватать.

Фото: Robert Michael/dpa/picture-alliance

Скорее всего, 90% времени в телефоне ребенок играет в одну из четырех игр: «Броул старз» (Brawl Stars), «Эмонг аз» (Among us), «Майнкрафт» (Minecraft) или «Роблокс» (Roblox). По большей части это мальчишеские игры, но немало девочек также лихо умеют затыкать за пояс одноклассников в деле борьбы с Эндер Драконами или в поиске предателей (импостеров) на космическом корабле. Даже если, поглощенные просмотром смешных видяшечек в тик-токе, ваши девицы не играют в ЭТО, они совершенно точно знакомы с основной терминологией и сюжетами этих убийц свободного времени.



Дети сотрудников «Фонтанки» сняли и смонтировали короткие видеоролики, объясняющие, во что они там бесконечно играют. Как правило, все эти игры условно-бесплатны. То есть платить за саму установку не нужно (исключение — классический Minecraft), но по ходу игры детям предлагаются соблазны в виде прокачек героя, новых уровней или улучшений. Так что привязывать к телефону ребенка банковскую карточку — значит обрекать его на почти неминуемые траты, которые возникают практически сами собой. 1. Brawl Stars

«Фонтанка.ру»

Игра разработана компанией Supercell с финскими корнями. Маленькие смешные человечки ходят по разным уровням, собирают кристаллы, сражаются с противником и находят улучшения, чтобы еще лучше собирать кристаллы и еще увлекательнее сражаться с противниками.

Brawl Stars очень разнообразна по задачам, которые приходится решать по ходу. Есть режимы, при которых в битвах с другими игроками нужно собрать как можно больше кристаллов. Есть варианты игры «все против всех» или командные режимы.

Особый интерес представляют выходящие только по выходным новые уровни с боссами, роботами и супергородами, в которых можно заработать особо ценное оружие или броню. Именно в этой игре особенно много вариантов «случайно» купить какое-то улучшение или открыть нового персонажа. Если бы стояла задача как-то похвалить эту игру, в первую очередь пришлось бы сказать, что она отлично развивает навыки командной работы. Наблюдать за двумя-тремя детьми, которые одновременно играют в Brawl Stars, — одно удовольствие. Сразу же определяется, кто из них лидер — он раздает другим указание, куда идти, что делать и кому жертвовать собой ради общей цели. 2. Among us

«Фонтанка.ру»

Переводится как «Среди нас» и представляет собой довольно потешную и запутанную на первый взгляд вариацию на тему игры «Мафия». По сюжету в космическом корабле возникла поломка, которую необходимо устранить силами экипажа. Для этого каждый из игроков по ходу раунда получает задание — вроде сцепить провода в какой-то схеме или провести магнитной карточкой в некоем считывающем устройстве.



Однако на корабле присутствуют предатели, самоубийственная цель которых — помешать ремонту. Они могут совершать диверсии — доламывать что-нибудь или убивать «мирных жителей». Максимум участников в раунде — 10. Минимум — 4. Иначе неинтересно. Кто играет за членов экипажа, а кто за предателей, система решает случайным образом. Предатели должны не выдать себя, а «мирные» — вычислить их. Ну вот и все. При этом в конце 2020 года число активных пользователей игры перевалило за 500 млн человек по всему миру. Это если не абсолютный рекорд, то очень близко к нему. Только монетизация проекта, на радость всем родителям, хромает. Максимум, на что там можно потратить деньги, — купить себе питомца или поменять одежду. Но это только для красоты — играть эти улучшения не помогают. 3. Minecraft

«Фонтанка.ру»

Живая классика. Пожалуй, лучшее, что создавалось в мире компьютерных игр для младшего школьного возраста за последние годы. По сути, это даже не игра, а настоящая виртуальная реальность. Кубизм и нарочитый антиреализм Minecraft не должны смущать. Например, в шахматах мы же не очень страдаем от того, что слон совсем на слона не похож. Развивать абстрактное мышление — это один из плюсов компьютерных игр в принципе, и Minecraft — в особенности.



Если к делу походит профессионал как минимум семи-восьмилетнего возраста и с большим количеством свободного времени, игра приобретает черты очень точной науки. К примеру, известно, что максимальное число кубических блоков, которые можно построить вверх, — 256 штук. А чтобы скрафтить (собрать из разных элементов) тортик, нужно два сахара, одно яйцо, три ведра молока и три пшеницы. И если вы думаете, что это все легко собрать на карте, вы явно либо очень крутой майнкрафтер, либо вообще ничего в этом не смыслите. Принципиально в игре два режима — «На выживание» и «Творческий». В первом количество жизней ограничено, персонаж устает и нуждается в сне и пище, солнечный (или пасмурный) день сменяется ночью, когда на поверхности земли (и даже под ней) возникают весьма неприятные скелеты, зомби, пауки и криперы. Последние — харизматичные монстры-самоубийцы, которые взрываются, приближаясь к вам. Жуть. Именно поэтому большинство начинающих игроков предпочитают играть в творческом режиме. В нем можно делать все что угодно, хоть ходить по лаве, хоть взрываться на огромной куче динамита, хоть падать с высоты тех самых 256 блоков. Самое интересное там — строить удивительные здания и конструкции, отрабатывать навыки создания ловушек, заводить собственные города, населенные мобами — компьютерными «мирными жителями». Да, «пройти» Minecraft, то есть убить ужасного Эндер Дракона (у него 10 тысяч единиц здоровья), открыть портал и получить яйцо дракона можно только в режиме «на выживание». Зато девочки даже среднего школьного возраста вполне могут потратить целый день в «творчестве» на создание какого-то прекрасного мира с овечками, лошадками, водопадами, радугой и всяким таким. А парни могут часами доводить до совершенства ловушку-огнемет, срабатывающую при приближении враждебного крипера.

Очевидная и неоспоримая фишка игры — возможность позвать в свой мир друзей; они «коннектятся» к нему через сервер Minecraft из любой точки мира и возникают в виде таких же угловатых человечков. Им можно придать индивидуальные черты, и тонкие ценители уверены, что даже такими квадратиками можно весьма точно передать внешний вид конкретного человека. Отсюда вытекает почти безграничная возможность по общению с друзьями. Во время локдауна этой весной школьники строили в майнкрафте точную копию своих школ — со всеми кабинетами, коридорами и укромными уголками, и даже устраивали в них выпускные, на которые приходили самые продвинутые учителя. Еще один неочевидный для родителей плюс Minecraft — его образовательная функция. По городу уже образовалось множество курсов, где детей учат азам программирования на примере Minecraft: писать программный код команд для улучшения игры, менять погоду, время, строить новые уникальные здания и вот это все. Главный минус Minecraft — он за деньги. У тех родителей, которые не видят смысла тратить 600 рублей на такие глупости, дети пытаются играть в самые разнообразные копии Minecraft, которые, конечно, и близко не стояли с оригиналом по функционалу и излучаемой детской радости.

Кроме того, в мире Minecraft очень хорошо развита возможность зарабатывать. Платные серверы, навороченное оружие и броня, новые карты, мини-игры, скины (внешний вид персонажа). Масса немного продвинутых игроков пытаются создавать свои миры с плюшками и побрякушками в виде VIP-привилегий, за которые просят платить уже других игроков по 100–150, а то и больше рублей. Чтобы содержать такой сервер, требуется обзавестись платным хостингом (в районе 200–400 рублей в месяц). Если рекламой и, скажем, собственным каналом на Youtube вы завлечете к себе пару сотен постоянных и активных игроков, стабильный заработок будет в районе 20–30 тысяч рублей в месяц. Крупнейшие серверы собирают тысячи и десятки тысяч игроков. Это уже реальный бизнес, в который вложены миллионы долларов. Существует вполне развитый рынок билдеров, которые за деньги (примерно по 100–200 рублей в час) делают копии тех или иных зданий или ландшафтов. Для тех самых коммерческих серверов. Заработок доступен даже младшеклассникам. Но существуют и некоммерческие, куда более масштабные идеи. К примеру, уже несколько проектов по созданию Земли — полной копии нашей планеты с рельефом и городами. Пока что масштаб 1:5. Для таких вещей объединяются тысячи игроков со всего мира, и там уже не до детских игр. Это не чтобы заработать, а просто чтобы почувствовать себя частью большой международной команды, делающей огромный, пусть и не очень практичный, проект. А не так давно в Дании создали полную копию своей страны на серверах Mineсraft в масштабе 1:1 из четырех триллионов блоков. 4.Roblox

«Фонтанка.ру»

По статистике, например, в США в нее играет половина детей в возрасте до 16 лет. Это тоже не собственно игра, а платформа по созданию мини-игр. Для неподготовленного человека покажется, что Roblox похож на Minecraft, но идеология и программный движок там принципиально другой, а значит, возможности совсем другие.

Одна из самых популярных мини-игр — построить достаточно крепкий и быстрый кораблик, чтобы он смог как можно дальше проплыть по морю, преодолевая препятствия и невзгоды. Есть множество вариантов игр-выживалок, где при помощи различных приспособлений игрок пытается спастись от природных катаклизмов, обрушивающихся на него. Есть варианты игр вообще без насилия и смертей, к примеру можно путешествовать по дну озера и искать сокровища. Кстати, в отличие от Minecraft, в Roblox это самое насилие крайне ограничено внутренними законами, и, к примеру, совершенно никак нельзя изобразить кровь. Взять популярные битвы свинок — они кидаются красками. Отличие от традиционного шутера принципиально невелико, но, как говорится, почувствуйте разницу. Один из вариантов игр для создания умиротворенного настроения — строительство собственной фермы, где ты выращиваешь овощи и овечек. Тем не менее в Roblox есть и более традиционные проекты, которые копируют известные игры, например Counter-Strike или Fortnite. Специфика графического движка и те самые внутренние законы делают такие мини-игры куда менее кровавыми, но порой не уступающими оригиналам по динамике и накалу страстей. Сами игроки, наигравшись в чужие игры, могут попробовать создать свой мир со своими законами гравитации и фантастическими персонажами, живущими по задуманному сюжету. И если ваш ребенок окажется достаточно талантливым фантазером, в его мир придут другие, готовые платить маленькую денежку за улучшения и развитие сюжета. Топ-девелоперы в Roblox зарабатывают за 2 млн долларов в год. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»