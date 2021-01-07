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Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

В Бельгии и Нидерландах ученые исследовали восстановление пациентов после коронавируса и обнаружили у него признаки хронического заболевания. Об этом 7 января пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Clinical Medicine.

Ученые изучили данные о 1837 больных с легкой формой COVID-19, которые лечились на дому и у которых после этого сохранялись жалобы на протяжении как минимум трех месяцев после заражения. Как выяснилось, каждый третий начал нуждаться в посторонней помощи.

У 98% пациентов осталась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном, у 87% - «различные боли». Ученые подчеркивают, что у 86% пациентов раньше не было никаких проблем со здоровьем, а теперь так готовы сказать только 6% участников исследования. 64% назвали свое состояние «умеренным», а 30% и вовсе «плохим». 31% переболевших нуждались в уходе спустя три месяца после заражения.

Авторы исследования обратили внимание, что тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию, а лечившиеся на дому не получают внимания медиков — с этим также могут быть связаны тяжелые последствия. Ученые считают, что в ближайшем будущем это может создать огромную дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

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Комментарии (9)

260618801
Коронавирус, не болей! Ты ещё нужен в Кремле)))
Михаил Азаров
Производители масок стали хроническими производителями.
Castor Troy
...При этом нет какой либо возможности быстро переквалифицироваться в медицинскую профессию и быть востребованным на рынке труда. Чтобы выносить утки и ставить капельницы (можно научиться за месяц) нужно отучиться три года минимум, сдавая всякую «русскую литературу» и прочую «историю партии».
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