Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

В Бельгии и Нидерландах ученые исследовали восстановление пациентов после коронавируса и обнаружили у него признаки хронического заболевания. Об этом 7 января пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Clinical Medicine.



Ученые изучили данные о 1837 больных с легкой формой COVID-19, которые лечились на дому и у которых после этого сохранялись жалобы на протяжении как минимум трех месяцев после заражения. Как выяснилось, каждый третий начал нуждаться в посторонней помощи.



У 98% пациентов осталась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном, у 87% - «различные боли». Ученые подчеркивают, что у 86% пациентов раньше не было никаких проблем со здоровьем, а теперь так готовы сказать только 6% участников исследования. 64% назвали свое состояние «умеренным», а 30% и вовсе «плохим». 31% переболевших нуждались в уходе спустя три месяца после заражения.

