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Мать Сергея Скрипаля скончалась в больнице с 25-процентным поражением легких

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, прославившегося после возможного отравления «Новичком», умерла в больнице Ярославля в возрасте 93 лет. Как рассказала РИА Новости 7 января племянница Скрипаля Виктория, ее бабушка лежала в реанимации с 25-процентным поражением легких.

Она уточнила, что Елена Скрипаль была госпитализирована в конце декабря. Результаты тестов на COVID-19 пока неизвестны, однако у самой Виктории тест положительный. «Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», - уточнила она.

Сообщить самому Скрипалю о смерти матери напрямую не удалось, однако Виктория попросила передать ему информацию через британское посольство.

Покушение на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. По утверждению полиции Великобритании, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» - вероятно, российского происхождения. Следователи считают, что к произошедшему причастны сотрудники российских спецслужб, прибывшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине – сотрудниках ГРУ и Героях России.

Из-за дела Скрипалей против Москвы ввели санкции США. Меры предусматривали запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Кремль отвергает все обвинения.

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Комментарии (5)

VladimirPu
нас рать
Мужской Взгляд
Самого Скрипаля давно не слышно. Дайте его номер, хоть позвоню, пособолезную..
Чёрт Опасный
Новичок полюбому!)
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