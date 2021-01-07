Мать Сергея Скрипаля скончалась в больнице с 25-процентным поражением легких

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, прославившегося после возможного отравления «Новичком», умерла в больнице Ярославля в возрасте 93 лет. Как рассказала РИА Новости 7 января племянница Скрипаля Виктория, ее бабушка лежала в реанимации с 25-процентным поражением легких.



Она уточнила, что Елена Скрипаль была госпитализирована в конце декабря. Результаты тестов на COVID-19 пока неизвестны, однако у самой Виктории тест положительный. «Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», - уточнила она.

