Около часа дня 7 января на озере Ляппяярви в центре Сортавалы развернулась спасательная операция. Как пишет 47news, под лед у Карельского моста вместе с мотоциклом ушел блогер Александр Юнанов, проводивший испытания техники, которая вскоре должна отправиться на Северный полюс.
Байкер успел выскочить из седла мотоцикла, весящего 350 килограммов, но на льду устоять не смог.
Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов
«К этому моменту покатались всего минут 15-20. Повернул к мосту для красивого кадра, и тут же трайк (трехколесный мотоцикл – прим. ред.) ушел под воду. Надеялся, конечно, что будет похолоднее, то есть лёд будет крепче», - рассказал сам Юнанов 47news.
Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов
Его соратники вызвали спасателей, которые вытаскивали блогера вместе с байком тросом. Операцию запечатлели на камеру.
Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов
Юнанов приехал в Карелию испытывать уникальный байк, который собрали в Подмосковье специально для большой экспедиции. Весной блогер собирается вместе со знаменитым Федором Конюховым проехать на аналогичных мотоциклах 300 километров до Северного полюса и обратно.
«Основная его особенность — колеса низкого давления, на воде они держатся как поплавки, так что он держался на плаву сам и выдержал меня. С трайком ничего страшного не произошло. Часа через два-три его реанимировали, завели. Так что он только доказал свою проходимость, а провалился в самой критической точке, где лёд был размыт», - пояснил Юнанов.
Перед поездкой запланировано еще несколько испытаний — ближайший пройдет в конце февраля на льду Байкала.