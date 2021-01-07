Около часа дня 7 января на озере Ляппяярви в центре Сортавалы развернулась спасательная операция. Как пишет 47news, под лед у Карельского моста вместе с мотоциклом ушел блогер Александр Юнанов, проводивший испытания техники, которая вскоре должна отправиться на Северный полюс.

Байкер успел выскочить из седла мотоцикла, весящего 350 килограммов, но на льду устоять не смог.

Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов

«К этому моменту покатались всего минут 15-20. Повернул к мосту для красивого кадра, и тут же трайк (трехколесный мотоцикл – прим. ред.) ушел под воду. Надеялся, конечно, что будет похолоднее, то есть лёд будет крепче», - рассказал сам Юнанов 47news.



Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов

Его соратники вызвали спасателей, которые вытаскивали блогера вместе с байком тросом. Операцию запечатлели на камеру.



Автор: Видео: личный архив Александра Юнанова, продюсер Глеб Мамонов