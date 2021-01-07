Олег Тиньков лишился контроля над TCS Group Holding. Акции его компании выросли на 3,6%

Сокращение числа голосующих акций произошло за счет конвертации бумаг класса «В», которые принадлежат трастам Тинькова, в обыкновенные. До сих пор на каждую из них приходилось по 10 голосов, теперь — только один, говорится в заявлении компании в четверг, 7 января.

TCS Group Holding, управляющая Тинькофф-банком и рядом других сервисов, объявила о конвертации акций, принадлежащих семейному трасту Олега Тинькова, которые давали ему контроль над 84% голосов в компании. Теперь у него осталось только 34%.

«Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, и интересы всех акционеров еще более согласованы», — объяснил сам Тиньков это решение в заявлении.



Кроме того, в ближайшие месяцы он пообещал представить программу реформирования корпоративного управления, которая позволит компании быстрее развиваться.



Котировки на Лондонской бирже, где торгуются акции TCS Group Holding, в четверг резко выросли в цене, достигнув своего исторического максимума — 34,5 фунта за штуку, что на 3,6% больше, чем было днем ранее.



Ранее трасты Тинькова объявили о продаже своих акций TCS Group Holding на общую сумму в 325 млн долларов. Деньги предприниматель пообещал потратить на создание благотворительного фонда и покрытие собственных финансовых обязательств.



Осенью 2020 года было объявлено о почти свершившейся сделке по продаже компании «Яндексу». Тогда эти новости обвалили котировки TCS Group Holding, однако к сегодняшнему дню все потери остались в прошлом.

