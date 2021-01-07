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«Мазда» устроила огненное шоу на КАД. Хозяйке остался стальной остов

Поездку по кольцевой автодороге Петербурга хозяйка «Мазды» закончила пешеходом. В её автомобиле сгорело всё, что могло гореть, сама девушка, по счастью, не пострадала.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Автомобильный пожар с разных ракурсов 7 января показали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машина вспыхнула на КАД недалеко от вантового моста и, как уточняют наблюдавшие, «догорела полностью». «Водитель — девушка, мы её видели, точно жива», — пишет участница группы Кристина.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленинградской области, заявка о возгорании на КАД поступила на пульт дежурного немногим позже двух часов дня. Полыхала «Мазда», её потушили. «Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (12)

6cat
Как бурно неимущие радуются чужой беде.
Тетка себе новую купит, не переживайте. А вам пора в метро.)
Эрик Дрейван
Вечером вроде обещано было.
260581461
Зато средь бела дня, да и в ясную погоду тоже, ездим с включеными фарами, создавая дополнительную нагрузку на электрооборудование. Всё дерьмо как помоичники, наши власть имущие, с заграницы слизывают, отсюда такие итоги.
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