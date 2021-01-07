Поездку по кольцевой автодороге Петербурга хозяйка «Мазды» закончила пешеходом. В её автомобиле сгорело всё, что могло гореть, сама девушка, по счастью, не пострадала.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Автомобильный пожар с разных ракурсов 7 января показали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машина вспыхнула на КАД недалеко от вантового моста и, как уточняют наблюдавшие, «догорела полностью». «Водитель — девушка, мы её видели, точно жива», — пишет участница группы Кристина.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленинградской области, заявка о возгорании на КАД поступила на пульт дежурного немногим позже двух часов дня. Полыхала «Мазда», её потушили. «Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.