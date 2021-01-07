На Энергетиков двое загулявших захватили «Шевроле» доставщика и устроили аварию. Водитель сбежал, бросив пассажира

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, два дня назад в службу «112» обратилась жительница проспекта Энергетиков, 30, которая рассказала о нападении на 20-летнего сына. В половине десятого вечера двое неизвестных на пороге дома отобрали у молодого сотрудника службы доставки ключи, прыгнули в его «Шевроле Лачетти» и уехали.

Приятельство двух молодых людей рискует закончиться после недолгой, но эффектной поездки на чужом автомобиле в Красногвардейском районе Петербурга. Устроивший аварию водитель поспешил скрыться, оставив полиции пассажира.

Навыки вождения не позволили затянуть поездку. Через пару минут машина встретила препятствие на шоссе Революции, там её через полчаса и нашли полицейские. Водительское место пустовало, зато из салона вытащили несвежего пассажира. Им оказался сосед автовладельца по проспекту Энергетиков, который отмечал не только новогодние праздники, но и своё 22-летие. Молчать, по всей видимости, он не стал, и той же ночью правоохранители наведались в квартиру на Большой Пороховской улице, откуда уехали с 23-летним водителем. Протрезветь он не успел.



Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. Оба приятеля приходят в себя в изоляторе.

