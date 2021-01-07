Associated Press: Багдадский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа

Суд в Багдаде выдал ордер на арест пока еще действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 7 января сообщает Associated Press.
Следствие считает, что убийство Сулеймани и его заместителя, командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, было спланировано заранее. Согласно иракским законам, виновным в предумышленном убийстве грозит смертная казнь. «Вряд ли это будет осуществлено, но символично в последние дни президентства Трампа», — пишет Associated Press.
Командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани убили 3 января 2020 года в Багдаде. Американский беспилотник нанес ракетный удар по району аэропорта. Приказ об убийстве Сулеймани отдавал лично президент США Дональд Трамп. По его словам, иранский генерал готовил нападения на американских военных и дипломатов.