На Зины Портновой петербурженка узнала, почему нельзя открывать дверь, не посмотрев в глазок

Жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о нападении. Вооружённый незнакомец поджидал за дверью квартиры, которую беспечно открыла хозяйка.



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне около половины одиннадцатого утра в 64-й отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в девятиэтажке на улице Зины Портновой, 21/2. Приехавшие на место полицейские в указанной квартире нашли раненую 42-летнюю женщину.



Она рассказала, что утром к ней должен был заглянуть арендодатель, его она и рассчитывала увидеть, когда услышала звонок и открыла дверь, не поинтересовавшись, кто за ней. На пороге оказался молчаливый мужчина, который начал знакомство, трижды ударив женщину ножом. Обстановка квартиры, похоже, его не интересовала — о похищенном пострадавшая не сообщила. Гость не задержался. По словам женщины, жестокость была беспричинной: нападавшего, которому на вид не больше 25 лет, ранее она не встречала, мужчина не угрожал и ничего не требовал.

