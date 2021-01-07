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На Зины Портновой петербурженка узнала, почему нельзя открывать дверь, не посмотрев в глазок

Жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о нападении. Вооружённый незнакомец поджидал за дверью квартиры, которую беспечно открыла хозяйка.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне около половины одиннадцатого утра в 64-й отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в девятиэтажке на улице Зины Портновой, 21/2. Приехавшие на место полицейские в указанной квартире нашли раненую 42-летнюю женщину.

Она рассказала, что утром к ней должен был заглянуть арендодатель, его она и рассчитывала увидеть, когда услышала звонок и открыла дверь, не поинтересовавшись, кто за ней. На пороге оказался молчаливый мужчина, который начал знакомство, трижды ударив женщину ножом. Обстановка квартиры, похоже, его не интересовала — о похищенном пострадавшая не сообщила. Гость не задержался. По словам женщины, жестокость была беспричинной: нападавшего, которому на вид не больше 25 лет, ранее она не встречала, мужчина не угрожал и ничего не требовал.

Петербурженка госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

perekuz
Ложится спать еврейская семья. Жена мужу - Ты дверь закрыл? - Закрыл. - На оба замка? - На оба замка. - А задвижку задвинул? - Задвинул. - А цепочку накинул? - Накинул. - А крючок зацепил? - Зацепил. - А палку от швабры вставил? - Ой, палку забыл! - Вот так всегда! Заходи кто хочешь, бери что хочешь!
264959861
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.........
Sonata
Естественно, что напавший не демонстрировал оружие в глазок.
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