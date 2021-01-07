На корвете «Гремящий» после инцидента с оператором, упавшим за борт, установили специальные «журналистоулавливатели». Видео с отчетом перед командиром корабля, капитаном 2-го ранга Олегом Потаповым, опубликовано 7 января в телеграм-канале @moria40k.
«ЦМКБ «Алмаз» и корвет «Гремящий» прислушались. Выполнены вот такие съемные «журналистоулавливатели» с правого и левого борта. ЦМКБ «Алмаз» конструкцию одобрило», — говорит за кадром человек, ведущий съемку.
Оператор петербургского телеканала «Город Плюс» упал за борт 29 декабря прошлого года, когда выбирал лучший ракурс для съемки церемонии поднятия флага на корвете. Серьезных травм мужчина не получил, из воды его достали быстро. «Фонтанка» показывала видео момента падения журналиста в воду. Капитана 3-го ранга в запасе, журналист Андрей Краснобаев тогда говорил, что проблема была не только в неосторожности оператора, но и в недоработках организаторов, которые должны были обеспечить безопасность журналистов.