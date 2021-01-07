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На корвете «Гремящий» установили «журналистоулавливатели» после падения за борт оператора

На корвете «Гремящий» после инцидента с оператором, упавшим за борт, установили специальные «журналистоулавливатели». Видео с отчетом перед командиром корабля, капитаном 2-го ранга Олегом Потаповым, опубликовано 7 января в телеграм-канале @moria40k.

«ЦМКБ «Алмаз» и корвет «Гремящий» прислушались. Выполнены вот такие съемные «журналистоулавливатели» с правого и левого борта. ЦМКБ «Алмаз» конструкцию одобрило», — говорит за кадром человек, ведущий съемку.

Оператор петербургского телеканала «Город Плюс» упал за борт 29 декабря прошлого года, когда выбирал лучший ракурс для съемки церемонии поднятия флага на корвете. Серьезных травм мужчина не получил, из воды его достали быстро. «Фонтанка» показывала видео момента падения журналиста в воду. Капитана 3-го ранга в запасе, журналист Андрей Краснобаев тогда говорил, что проблема была не только в неосторожности оператора, но и в недоработках организаторов, которые должны были обеспечить безопасность журналистов.

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. 29 декабря 2020 года на корвете был поднят Андреевский флаг, «Гремящий» вошел в состав Тихоокеанского флота.

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Комментарии (8)

AlexPet
))))) +100500!
Alexander_5e4cfced16b74
эта пять! ))))
ДЮрьевич
Это военный корабль или некое водоплавающее сооружение для тусовки журналистов?
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