В Волосовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием лося. Как пишет 7 января 47news, животное попало под колеса автомобиля, который ехал со скоростью около 80 километров в час.



Авария произошла около половины седьмого вечера накануне возле деревни Большая Вруда. С лосем столкнулся «Ниссан Террано». Владелица автомобиля Елена рассказала 47news, что в машине находились четыре человека, никто из них не пострадал. «Ударом сорвало капот, он оказался на лобовом стекле. Как мы поняли позже, это не дало лосю провалиться в салон. Пролетев по крыше, он упал на обочину», — уточнила она.