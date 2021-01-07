В Волосовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием лося. Как пишет 7 января 47news, животное попало под колеса автомобиля, который ехал со скоростью около 80 километров в час.
Авария произошла около половины седьмого вечера накануне возле деревни Большая Вруда. С лосем столкнулся «Ниссан Террано». Владелица автомобиля Елена рассказала 47news, что в машине находились четыре человека, никто из них не пострадал. «Ударом сорвало капот, он оказался на лобовом стекле. Как мы поняли позже, это не дало лосю провалиться в салон. Пролетев по крыше, он упал на обочину», — уточнила она.
После столкновения у автомобиля отказали тормоза, остановиться удалось только через сто метров. «Сотрудники ГИБДД прибыли одновременно с охотниками. Те обошли территорию, сказали, что животных было трое. Нам «достался» не самый большой. Когда подошли, он был жив, брыкался, но умер. Жалко его, нам навредил, сам пострадал», — рассказала журналистам Елена. По ее словам, инспекторы сказали, что зимой такая встреча с лосем — большая редкость. Обычно животные выходят на трассы в период гона — весной и осенью. Отметим, штраф за сбитого лося для водителей составляет до 80 тысяч рублей.