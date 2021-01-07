Водитель «Ниссана» обеспечил не самое приятное рождественское утро себе и пассажирке, не справившись с управлением в Красносельском районе Петербурга. Его автомобиль проигнорировал «красный» и припарковался в ограждение.



Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 января. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, немногим позже часа ночи на пересечении проспектов Ветеранов и Будённого «Ниссан Ноут» проехал перекрёсток на запрещающий сигнал и врезался в бетонные блоки.