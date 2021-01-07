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На Ветеранов «Ниссан» улетел в ограждение. Очевидцы говорят, что водителя пришлось будить

Водитель «Ниссана» обеспечил не самое приятное рождественское утро себе и пассажирке, не справившись с управлением в Красносельском районе Петербурга. Его автомобиль проигнорировал «красный» и припарковался в ограждение.

Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 января. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, немногим позже часа ночи на пересечении проспектов Ветеранов и Будённого «Ниссан Ноут» проехал перекрёсток на запрещающий сигнал и врезался в бетонные блоки.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В результате в больницу с различными травмами попали 36-летний мужчина и 38-летняя женщина, которая сидела на месте пассажира. Очевидец аварии отметил, что водитель, похоже, заснул.

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Комментарии (2)

Men13
Самоликвидировался) Одним ниСсаном на дорогах меньше.
Alex000
Бывает, увы. Хорошо, что в ограждение, а не в другой автомобиль или пешеходов.
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