Жители Мурманской области делятся в Интернете фотографиями фонариков, которые от имени губернатора были вручены одаренным детям в качестве новогоднего подарка наряду со стандартными сладостями и сувенирами.



О масштабной проблеме сообщила в четверг, 7 января, «Новая газета». Согласно ее расследованию, на закупку таких подарков для 3900 детей администрация Мурманской области потратила 11,5 млн рублей.



Сообщение о якобы взрывающихся фонариках впервые было опубликовано мурманчанами еще в конце декабря. «Сегодня ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки», — писали они.