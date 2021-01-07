FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Одаренным детям Мурманской области губернатор подарил китайские фонарики более чем за 11 млн рублей. При зарядке они взрываются

Жители Мурманской области делятся в Интернете фотографиями фонариков, которые от имени губернатора были вручены одаренным детям в качестве новогоднего подарка наряду со стандартными сладостями и сувенирами.

О масштабной проблеме сообщила в четверг, 7 января, «Новая газета». Согласно ее расследованию, на закупку таких подарков для 3900 детей администрация Мурманской области потратила 11,5 млн рублей.

Сообщение о якобы взрывающихся фонариках впервые было опубликовано мурманчанами еще в конце декабря. «Сегодня ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки», — писали они.

С тех пор об аналогичной проблеме заявило еще несколько родителей одаренных губернатором детей, а в комментариях под их постами сообщается, что такие же проблемы наблюдаются с подарками от одной из крупных промышленных корпораций. И дело вновь было в китайских фонариках, которые без проблем находятся на китайской интернет-витрине по цене чуть больше 400 рублей за штуку. Во всех случаях они превращались в опасные хлопушки в процессе зарядки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

WuhanRockCafe
Маленький мальчик фонарик нашел ...
OlegK
Фонтанка, станьте вы чуть грамотнее в новом году! СЛАСТИ, а не сладости!
ElenaLeo
Опять холопы не довольны
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний