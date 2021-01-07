Пожилая петербурженка заплатила за спектакль по сценарию «сын совершил ДТП». Просили 500 тысяч, но она не мелочилась

Полиция разыскивает мошенника, который под Рождество оставил без сбережений пожилую жительницу Петроградского района Петербурга. В уверенности, что спасает близкого человека от беды, она отдала полмиллиона и оставила «чаевые».



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, о якобы постигшей сына неприятности 71-летняя петербурженка с улицы Красного Курсанта узнала накануне незадолго до полудня. Позвонивший ей на мобильный телефон мужчина представился сотрудником ГИБДД, обрисовал обстоятельства аварии, якобы совершённой ближайшим родственником, расписал его перспективы и предложил спасение за 500 тысяч рублей.

