FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Пожилая петербурженка заплатила за спектакль по сценарию «сын совершил ДТП». Просили 500 тысяч, но она не мелочилась

Полиция разыскивает мошенника, который под Рождество оставил без сбережений пожилую жительницу Петроградского района Петербурга. В уверенности, что спасает близкого человека от беды, она отдала полмиллиона и оставила «чаевые».

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, о якобы постигшей сына неприятности 71-летняя петербурженка с улицы Красного Курсанта узнала накануне незадолго до полудня. Позвонивший ей на мобильный телефон мужчина представился сотрудником ГИБДД, обрисовал обстоятельства аварии, якобы совершённой ближайшим родственником, расписал его перспективы и предложил спасение за 500 тысяч рублей.

Через десять минут во дворе дома женщина отдала всё, что нашла в квартире: 100 тысяч и 500 евро. Франтоватый незнакомец под метр восемьдесят в классических брюках, чёрных туфлях и кепи этим не удовлетворился, и мать направилась в банк. Через полчаса мужчина положил себе в карман ещё 400 тысяч и испарился.

Пенсионерка, запоздало связавшись с сыном, обратилась в полицию, где указала ущерб в 545 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

WuhanRockCafe
Когда, наконец, улице Красного курсанта вернут ее историческое название.
Nerevar
Всем давно уяснить пора бы, что "уладить" последствия ДТП за деньги, допустим это не мошенники, это уголовно наказуемо, это дача взятки.
Ну, а с мошенниками лучше просто повесить трубку или матом их послать.
Саша Иванов
Всё как у верующих : услышал - поверил - понял ! :-(((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний