Шойгу рассказал, что по мотивам визита Путина в Сирию можно снять «триллер похлеще голливудского»

Визит Путина в Дамаск, который состоялся в январе прошлого года, мог бы стать основой для увлекательного приключенческого кино. Об этом 7 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.
Окончательное решение о визите принимал сам президент, подчеркнул Шойгу. Он уточнил, что в начале прошлого года шло подведение итогов очередного этапа операции в Сирии.
«Ведь иметь такое количество беженцев в разных странах, в том числе и внутри страны... Конечно, это работа и военных, и восстановление экономики, жизни, они требовали подведения итогов и постановки задач на следующий этап», — заявил министр обороны.
По словам Шойгу, на основе президентского визита в Сирию можно снять несколько фильмов.
«Если снять детальный, с раскрытием всего, фильм, то он может быть, с одной стороны, хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения, а с другой стороны — это будет такой триллер, похлеще голливудского», — сказал Шойгу.
Отметим, визит Путина в Дамаск состоялся 7 января 2020 года. Сам президент в том же фильме телеканала «Россия 1» рассказал, что его впечатлила «доброжелательность людей на улицах Дамаска».
«Мы мало по улице разгуливали в силу известных ограничений, связанных с безопасностью, но все-таки было и такое, что мы на улицу выходили, с людьми общались. Очень были дружелюбные встречи. На это нельзя было не обратить внимание», — говорит Путин.