Шойгу рассказал, что по мотивам визита Путина в Сирию можно снять «триллер похлеще голливудского»

Визит Путина в Дамаск, который состоялся в январе прошлого года, мог бы стать основой для увлекательного приключенческого кино. Об этом 7 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.



Окончательное решение о визите принимал сам президент, подчеркнул Шойгу. Он уточнил, что в начале прошлого года шло подведение итогов очередного этапа операции в Сирии.



«Ведь иметь такое количество беженцев в разных странах, в том числе и внутри страны... Конечно, это работа и военных, и восстановление экономики, жизни, они требовали подведения итогов и постановки задач на следующий этап», — заявил министр обороны.

