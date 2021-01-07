Туристы попали под обрушение льда на Камчатке. Один человек погиб, трое пострадали

В Камчатском крае на Вилючинском водопаде глыба льда обрушилась на туристов. Об этом 7 января сообщили в ГУ МЧС по региону.



Информация о происшествии поступила в 5.20 утра, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, под обвал попали четыре человека — один из них погиб, трое пострадали. В район происшествия вылетели вертолеты МЧС и медиков Территориального центра медицины катастроф. Пострадавших уже доставили в Камчатскую краевую больницу. По предварительным данным от МЧС, другие туристические группы, находившиеся возле водопада, смогли покинуть место происшествия в полном составе.

