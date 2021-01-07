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1100 бойцов Нацгвардии США выдвинулись на защиту Сената, захваченного сторонниками Трампа

После недолгого колебания правительство действующего президента США Дональда Трампа распорядилось задействовать войска национальной гвардии для разгона протестующих у здания Сената, захваченного разъяренной толпой.

Источники сообщали, что Пентагон отказывается направлять к месту столкновений нацгвардию. Однако спустя час, после того, как протестующие заняли здание, и столкновения привели к кровопролитию, приказ все же был отдан, сообщает CNN.

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
Трумп, красава! Нешто сдашь Геттисберг? Бей BLM швондеров! Alons enfant de la Зatrie, Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie...
264948311
- А погромы будут?
- Обязательно будут! (С) ))
Yubilar
Ну и на месте Лукашенко я бы выразил серьезную озабоченность применением недопустимого насилия по отношению к мирным протестующим
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