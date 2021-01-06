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«Ласточка» из Пскова «прилетит» в Петербург с опозданием. Пассажиров пересадят из вагонов в автобусы

Более чем часовая задержка в движении «Ласточки» сообщением Псков – Петербург обеспечила пассажирам автобусную прогулку по ночной Северной столице. Из-за того, что поезд прибудет далеко за полночь, то есть после закрытия метрополитена, для них организовали развозку по домам.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Виктор, который стал заложником сложившейся ситуации, «Ласточка» покинула Псков в назначенное время, но спустя 15 минут встала «в чистом поле» и простояла там два часа.

«Причина пассажирам озвучена не была. Озвучили только ориентировочное время прибытия в Петербург — 00:30. Интересно, как пассажирам, рассчитывавшим добраться домой на городском транспорте (время прибытия по расписанию — 23:02) теперь добираться до дома», — рассказал изданию о своих переживаниях Виктор.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), «Ласточка» была вынуждена сделать остановку по техническим причинам. Ориентировочное время нового прибытия – полпервого ночи, но пассажирам помогут добраться домой.

«Задержка вызвана неисправностью локомотива грузового поезда и составляет примерно полтора часа. Пассажиров развезут по домам на четырёх автобусах», — заверили в ОЖД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

264948321
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...............
Ekor
В обратном направлении из СПб в Псков пассажиры так же простояли больше часа в ожидании локомотива и теперь прибудут туда в 01.10 вместо 23.50
Им ничего не положено? )
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