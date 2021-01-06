«Ласточка» из Пскова «прилетит» в Петербург с опозданием. Пассажиров пересадят из вагонов в автобусы

Более чем часовая задержка в движении «Ласточки» сообщением Псков – Петербург обеспечила пассажирам автобусную прогулку по ночной Северной столице. Из-за того, что поезд прибудет далеко за полночь, то есть после закрытия метрополитена, для них организовали развозку по домам.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Виктор, который стал заложником сложившейся ситуации, «Ласточка» покинула Псков в назначенное время, но спустя 15 минут встала «в чистом поле» и простояла там два часа.
«Причина пассажирам озвучена не была. Озвучили только ориентировочное время прибытия в Петербург — 00:30. Интересно, как пассажирам, рассчитывавшим добраться домой на городском транспорте (время прибытия по расписанию — 23:02) теперь добираться до дома», — рассказал изданию о своих переживаниях Виктор.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), «Ласточка» была вынуждена сделать остановку по техническим причинам. Ориентировочное время нового прибытия – полпервого ночи, но пассажирам помогут добраться домой.
«Задержка вызвана неисправностью локомотива грузового поезда и составляет примерно полтора часа. Пассажиров развезут по домам на четырёх автобусах», — заверили в ОЖД.