Зоопарк в Никарагуа обзавёлся уникальным обитателем: на его территории на свет появилась белая бенгальская тигрица. Об этом 6 января сообщает BBC.
По информации издания, её назвали Ньевес, что можно перевести как «Снежок». Белый окрас, вероятно, передался ей с генами от матери, которая, в свою очередь, унаследовала их у своего отца. Отмечается, что он встречается крайне редко – таким рождается всего один из десяти тысяч бенгальских тигров.
Заботу о новорождённой взяла на себя супруга директора питомника, так как у матери малышки не появилось молока для кормления. Сейчас юная тигрица набирается сил. Для полноценного питания ей необходимо выпивать порцию козьего молока каждые три часа.
BBC пишет, что это первый представитель данного вида, родившийся в Центральной Америке. Но не единственный, проживающий на её территории: в мае прошлого года в тот же питомник привезли тигрят по имени Осма и Халиме, которых подарил зоопарк в Мексике.