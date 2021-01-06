Зоопарк в Никарагуа обзавёлся уникальным обитателем: на его территории на свет появилась белая бенгальская тигрица. Об этом 6 января сообщает BBC.



По информации издания, её назвали Ньевес, что можно перевести как «Снежок». Белый окрас, вероятно, передался ей с генами от матери, которая, в свою очередь, унаследовала их у своего отца. Отмечается, что он встречается крайне редко – таким рождается всего один из десяти тысяч бенгальских тигров.