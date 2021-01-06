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В Киеве поймали «Гитлера». Он распространял манифест австралийского террориста, но без россиян тоже не обошлось

Служба безопасности Украины задержала в Киеве лидера неонацистской группировки по прозвищу «Гитлер». Об этом 6 января сообщается на официальном сайте СБУ.

В СБУ уточнили, что «Гитлер» и его группировка являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Неонацисты распространяли через электронные средства связи, в том числе мессенджеры, различные материалы — в том числе, «манифест» Тарранта с призывом совершать теракты на расовой и религиозной почве, а также с соответствующими инструкциями. Изъяты печатные издания «манифеста», а также средства связи и оргтехника, с помощью которой распространяли неонацистские материалы и символику.

Фото: фото с сайта Службы безопасности Украины
Фото: фото с сайта Службы безопасности Украины
Фото: фото с сайта Службы безопасности Украины

«Гитлеру», чье настоящее имя в СБУ не назвали, вменяют ст. 258 УК Украины («публичные призывы к совершению теракта»). Решается вопрос об избрании меры пресечения для неонациста. Активное участие в деятельности группировки «Гитлера» принимали несколько человек, в том числе — россиянин, задержанный еще летом 2020 года. Ему предъявлено обвинение и по ст.258 УК Украины, и по ст. 263 («незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами»).

Брентон Таррант в марте 2019 года убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях Новой Зеландии. Расстрел он транслировал в интернете.

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Комментарии (2)

Piter Russo
А Бормана не поймали? Или он секретный агент и скрылся в тени...
bluxer
Вообще неинтересно, что происходит в этом Киеве.
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