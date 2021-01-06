Огонь, охвативший легковую машину на проезжей части, оставил водителя мёрзнуть на скоростной магистрали в Приморском районе Петербурга. Пострадал только автомобиль — от него практически ничего не осталось. Среди людей потерь нет.



Как сообщает городское управление МЧС, информация о горящей «Киа» на 24-м километре ЗСД поступила около семи вечера 6 января. Спустя несколько минут пожарные были на месте происшествия и ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.



Судя по видеозаписи, которую очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», огонь охватил легковую машину по всей площади. На кадрах видно, как в нескольких метрах от неё стоят люди. Среди них, вероятно, находился владелец автомобиля, который был вынужден бросить его на дороге и отойти на безопасное расстояние.