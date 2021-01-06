Петербуржец крепко выпил и решил сменить локацию для продолжения застолья. Взяв приятеля и арендовав автомобиль, он устремился в гости к друзьям. По дороге его весёлый настрой пропал после встречи с полицейскими во Фрунзенском районе. Об этом 6 января сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
По предварительной информации, около часа ночи сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Nissan Qashqai с логотипом компании YouDrive у дома № 67 на Бухарестской улице. Проверка показала, что 35-летний водитель решил воспользоваться арендованной машиной после горячительных напитков. «Примечательно, что в таком состоянии он ехал с товарищем не из гостей, а в гости», — говорится в сообщении.
В отношении него составили протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». «Итого: лишение водительского удостоверения на 1,5–2 года, штраф 30 тысяч рублей, штраф от каршеринга, стоимость такси с места оформления», — подытожил затраты автомобилиста на несостоявшуюся поездку «Дорожный инспектор».