Петербуржец крепко выпил и решил сменить локацию для продолжения застолья. Взяв приятеля и арендовав автомобиль, он устремился в гости к друзьям. По дороге его весёлый настрой пропал после встречи с полицейскими во Фрунзенском районе. Об этом 6 января сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».



По предварительной информации, около часа ночи сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Nissan Qashqai с логотипом компании YouDrive у дома № 67 на Бухарестской улице. Проверка показала, что 35-летний водитель решил воспользоваться арендованной машиной после горячительных напитков. «Примечательно, что в таком состоянии он ехал с товарищем не из гостей, а в гости», — говорится в сообщении.