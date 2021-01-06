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Американский Cygnus отстыковался от МКС. Теперь на нем будут изучать поведение огня в космосе

Американский грузовой космический корабль Cygnus 6 января покинул Международную космическую станцию после трехмесячного пребывания в ее составе и отправился в автономный полет. Видеозапись отстыковки опубликовало NASA.

Операцию начали в 18:10 по московскому времени — корабль отстыковали от космической станции и отвели на безопасное расстояние.

Принадлежащий компании Northrop Grumman Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января, в это время на нем будут продолжаться научные эксперименты. В частности, на корабле начнут собирать бортовую телеметрию для испытания новых технологий SharkSat — потенциально их смогут применять в области 5G, а также для коммуникаций между Землей и космосом. Кроме того, на корабле планируют исследовать поведение огня в условиях микрогравитации.

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