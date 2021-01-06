Американский грузовой космический корабль Cygnus 6 января покинул Международную космическую станцию после трехмесячного пребывания в ее составе и отправился в автономный полет. Видеозапись отстыковки опубликовало NASA.
Операцию начали в 18:10 по московскому времени — корабль отстыковали от космической станции и отвели на безопасное расстояние.
Goodbye, #Cygnus!— NASA (@NASA) January 6, 2021
At 10:11am ET, @NorthropGrumman's cargo spacecraft was released from the @Space_Station. It'll complete a series of milestones to move away safely & remain in orbit until Jan. 26, for an extended mission with science experiments. pic.twitter.com/0Pl6Oe2msv
Принадлежащий компании Northrop Grumman Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января, в это время на нем будут продолжаться научные эксперименты. В частности, на корабле начнут собирать бортовую телеметрию для испытания новых технологий SharkSat — потенциально их смогут применять в области 5G, а также для коммуникаций между Землей и космосом. Кроме того, на корабле планируют исследовать поведение огня в условиях микрогравитации.